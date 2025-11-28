Corsi di formazione frode da 40 milioni di euro | 7 indagati

Imolaoggi.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono accusati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio, tutto in concorso tra loro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

corsi di formazione frode da 40 milioni di euro 7 indagati

© Imolaoggi.it - Corsi di formazione, frode da 40 milioni di euro: 7 indagati

Altre letture consigliate

corsi formazione frode 40Falsi corsi di formazione per 1.500 lavoratori, frode da 40 milioni di euro all'Ue: tre imprenditori nei guai - Tre imprenditori italiani sono finiti nei guai per una mega frode di 40 milioni di euro contro ... Da milanotoday.it

Macerata, il bluff dei corsi di formazione fantasma: frode da 720mila euro, denunciati tre imprenditori e un consulente - MACERATA Falsi contratti, fatture inesistenti e certificazioni per corsi di formazione mai svolti: scoperta dalla Guardia di Finanza una frode fiscale di 720 mila euro. Lo riporta corriereadriatico.it

Frode sui corsi di formazione pagati dal Pnrr, imprenditore nei guai - EMPOLESE VALDELSA La guardia di finanza di Empoli ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un totale di 440. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Corsi Formazione Frode 40