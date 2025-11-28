Corsi di formazione frode da 40 milioni di euro | 7 indagati
Sono accusati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio, tutto in concorso tra loro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Sanità digitale: iniziati i nuovi corsi di formazione per #infermieri e altre #professionisanitarie Dal 24 novembre sono attivi i corsi sul #fascicolosanitarioelettronico (FSE) 2.0. Un'occasione imperdibile per infermieri e professionisti sanitari che vogliono lavorar - facebook.com Vai su Facebook
Falsi corsi di formazione per 1.500 lavoratori, frode da 40 milioni di euro all'Ue: tre imprenditori nei guai - Tre imprenditori italiani sono finiti nei guai per una mega frode di 40 milioni di euro contro ... Da milanotoday.it
Macerata, il bluff dei corsi di formazione fantasma: frode da 720mila euro, denunciati tre imprenditori e un consulente - MACERATA Falsi contratti, fatture inesistenti e certificazioni per corsi di formazione mai svolti: scoperta dalla Guardia di Finanza una frode fiscale di 720 mila euro. Lo riporta corriereadriatico.it
Frode sui corsi di formazione pagati dal Pnrr, imprenditore nei guai - EMPOLESE VALDELSA La guardia di finanza di Empoli ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un totale di 440. Scrive lanazione.it