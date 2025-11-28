Corruzione Ucraina perquisizione in casa e ufficio di Yermak

Le unità anticorruzione hanno fatto irruzione nell'abitazione e nell'ufficio del capo dello staff del presidente ucraino. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

corruzione ucraina perquisizione casaScandalo corruzione in Ucraina, si stringe il cerchio: perquisita l’abitazione di Yermak, il “guardiano” di Zelensky - ombra e consigliere più influente di Zelensky, riapre il fronte interno della corruzione proprio mentre Kiev è sotto pressione. Come scrive notizie.com

corruzione ucraina perquisizione casaScandalo corruzione in Ucraina, perquisito il più fidato consigliere di Zelensky. Le autorità irrompono in casa - Lo sfondo dell'operazione è l'inchiesta "Midas" su un presunto sistema di corruzione nel settore energetico, che ha gia' portato all'arresto di ... Scrive affaritaliani.it

corruzione ucraina perquisizione casaL'agenzia anticorruzione perquisisce casa del capo negoziatore di Zelensky - L'agenzia anticorruzione ucraina ha perquisito l'abitazione del potente consigliere e principale negoziatore di Volodymyr Zelensky ... iltempo.it scrive

