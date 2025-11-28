Corruzione Ucraina perquisizione in casa e ufficio di Yermak
Le unità anticorruzione hanno fatto irruzione nell'abitazione e nell'ufficio del capo dello staff del presidente ucraino. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Altre letture consigliate
L'agenzia anticorruzione ucraina sta indagando su uno scandalo di corruzione che coinvolge la società ucraina per l'energia nucleare, con perquisizioni nella sede del capo dell'ufficio del presidente presidente Zelensky, Andriy Yermak ? https://l.euronews.c - facebook.com Vai su Facebook
Che Salvini si scandalizzi della corruzione in Ucraina è normale. Peccato non abbia mai detto nulla sulla corruzione in Russia. La differenza sta tutta nel fatto che uno è un Paese democratico e questi casi emergono e vengono sanzionati e l’altro no. Il vero pr Vai su X
Scandalo corruzione in Ucraina, si stringe il cerchio: perquisita l’abitazione di Yermak, il “guardiano” di Zelensky - ombra e consigliere più influente di Zelensky, riapre il fronte interno della corruzione proprio mentre Kiev è sotto pressione. Come scrive notizie.com
Scandalo corruzione in Ucraina, perquisito il più fidato consigliere di Zelensky. Le autorità irrompono in casa - Lo sfondo dell'operazione è l'inchiesta "Midas" su un presunto sistema di corruzione nel settore energetico, che ha gia' portato all'arresto di ... Scrive affaritaliani.it
L'agenzia anticorruzione perquisisce casa del capo negoziatore di Zelensky - L'agenzia anticorruzione ucraina ha perquisito l'abitazione del potente consigliere e principale negoziatore di Volodymyr Zelensky ... iltempo.it scrive