Corruzione Ucraina perquisiti uffici governativi e abitazione di Andriy Yermak braccio destro di Zelensky | Indagato per scandalo Energoatom
Anche il più stretto collaboratore di Volodymyr Zelensky è alle strette: gli agenti di Nabu e Sapo hanno condotto in giornata perquisizioni presso i suoi uffici e nella sua casa in qualità di indagato nel giro di tangenti e corruzione del settore energetico "Oggi NABU e SAPO stanno conducendo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
L'agenzia anticorruzione ucraina sta indagando su uno scandalo di corruzione che coinvolge la società ucraina per l'energia nucleare, con perquisizioni nella sede del capo dell'ufficio del presidente presidente Zelensky, Andriy Yermak ? https://l.euronews.c - facebook.com Vai su Facebook
Che Salvini si scandalizzi della corruzione in Ucraina è normale. Peccato non abbia mai detto nulla sulla corruzione in Russia. La differenza sta tutta nel fatto che uno è un Paese democratico e questi casi emergono e vengono sanzionati e l’altro no. Il vero pr Vai su X
L’inchiesta corruzione in Ucraina sfiora Volodymyr Zelensky. Perquisiti gli uffici del suo capo staff Yermak: era l’uomo che trattava con gli Usa - Il collaboratore del presidente ucraino indagato con altri otto per lo scandalo corruzione Energoatom sull’energia nucleare. msn.com scrive
Maxi-inchiesta corruzione in Ucraina, perquisiti gli uffici di Yermak: è il numero due di Zelensky e capo-negoziatore - L'operazione arriva nell'ambito dell'inchiesta che coinvolge la società per l'energia atomica statale, Energoatom. Scrive today.it
Lo scandalo corruzione sfiora Zelensky: caos in Ucraina. “Perquisiti gli uffici” - L’inchiesta anticorruzione che da settimane agita l’Ucraina arriva a toccare il cerchio più stretto del presidente Volodymyr Zelensky. Da thesocialpost.it