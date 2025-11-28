Corruzione Ucraina perquisiti uffici governativi e abitazione di Andriy Yermak braccio destro di Zelensky | Indagato per scandalo Energoatom

Anche il più stretto collaboratore di Volodymyr Zelensky è alle strette: gli agenti di Nabu e Sapo hanno condotto in giornata perquisizioni presso i suoi uffici e nella sua casa in qualità di indagato nel giro di tangenti e corruzione del settore energetico "Oggi NABU e SAPO stanno conducendo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

corruzione ucraina perquisiti uffici governativi e abitazione di andriy yermak braccio destro di zelensky indagato per scandalo energoatom

© Ilgiornaleditalia.it - Corruzione Ucraina, perquisiti uffici governativi e abitazione di Andriy Yermak, "braccio destro" di Zelensky: "Indagato per scandalo Energoatom"

