Corruzione e appalti in cambio di soldi e mobili di lusso | indagato architetto milanese e tre funzionari Anas

Presunta corruzione e soldi in cambio di appalti per l'esecuzione di lavori. Un architetto di un noto studio professionale milanese ora è indagato nell’ambito di un’indagine condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Novara che ha coinvolto anche tre funzionari. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Corruzione e appalti in cambio di soldi (e mobili di lusso): indagato architetto milanese (insieme a tre funzionari Anas) - ma anche un noto architetto di un affermato studio professionale di Milano ... milanotoday.it scrive

Corruzione negli appalti: perquisiti tre funzionari Anas e un architetto milanese - I Carabinieri di Novara hanno eseguito nei giorni scorsi una serie di perquisizioni nei confronti di quattro persone indagate per reati contro la pubblica amministrazione. lavocedinovara.com scrive

Permessi antincendio facili in cambio di soldi: 30 indagati tra vigili del fuoco, ispettori Asl e imprenditori - Livorno, 23 giugno 2025 – Sono tre settimane che l’ingegnere Giuseppe Mazzotta, dirigente provinciale dei vigili del fuoco di Livorno, è stato arrestato e portato in carcere, con l’accusa di ... Segnala lanazione.it