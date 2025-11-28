"> La vittoria del Napoli contro il Qarabag in Champions ha riportato al centro della scena Amir Rrahmani, protagonista di una prestazione dominante. Come evidenziato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il difensore kosovaro è tornato sui livelli più alti, confermandosi il “joystick” della retroguardia azzurra: guida, comanda, corregge e interpreta la fase difensiva con quella ferocia ordinata che lo accompagna da anni. Il suo inizio di stagione, ricorda ancora Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport, è stato pesantemente condizionato dall’infortunio muscolare rimediato in nazionale a settembre, subito dopo due prestazioni eccellenti con Sassuolo e Cagliari. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, il caso Rrahmani”