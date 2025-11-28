Corriere dello Sport – cosa chiede lo United Occhi su Franculino

2025-11-27 09:34:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: Ma come, la capolista non abita già qui? Verrebbe da chiederselo scrutando l’Olimpico tutto giallorosso quando gioca la Roma, la squadra che sta comandando il campionato e che domenica, contro i campioni d’Italia del Napoli, ha l’occasione per dare una prima spallata a una concorrente diretta. Eppure l’Europa è un’altra storia. In coppa la Capitale è stata violata già due volte dagli insospettabili di Lilla e Viktoria Plzen. Qui comanda incredibilmente il Midtjylland di Tullberg, la formazione danese che in patria si è appena fatta scavalcare dall’Aarhus (ora è seconda) e in Euroleague è in testa contro ogni pronostico con 4 vittorie su 4 contro Sturm Graz, Nottingham Forest, Maccabi e Celtic. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

