Catherine e Nathan, la coppia anglo-australiana che viveva nel bosco di Palmoli con tre bambini ora allontanati e affidati ai servizi sociali, ha deciso di intervenire per chiarire la scelta di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Coppia nel bosco sostenuta dai familiari, il 31 marzo l?attivo dell'estratto conto pari a 128 euro