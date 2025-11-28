Coppia nel bosco sostenuta dai familiari il 31 marzo l?attivo dell' estratto conto pari a 128 euro
Catherine e Nathan, la coppia anglo-australiana che viveva nel bosco di Palmoli con tre bambini ora allontanati e affidati ai servizi sociali, ha deciso di intervenire per chiarire la scelta di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
La “famiglia nel bosco” e le domande che dobbiamo porci. Perché la coppia di Palmoli ha scelto una via così estrema? Nelle società iperindividualistiche dove si custodisce la relazione? Siamo capaci di costruire luoghi di fiducia? - di Pietro Crivellente Vai su X
Famiglia anglo-australiana che vive nel bosco di Palmoli, Chieti. L’avvocato difensore Giovanni Angelucci ha rimesso il mandato per i no della coppia a svariate offerte d’aiuto, come un’altra casa temporanea e la ristrutturazione gratuita. Video e altre notiz - facebook.com Vai su Facebook
Coppia nel bosco sostenuta dai familiari, il 31 marzo l’attivo dell'estratto conto pari a 128 euro - australiana che viveva nel bosco di Palmoli con tre bambini ora allontanati e affidati ai servizi sociali, ha deciso di intervenire per chiarire la scelta ... Si legge su ilmessaggero.it
Famiglia nel bosco, i genitori: "Mai rifiutato aiuti, ogni scelta per i nostri bimbi" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia nel bosco, i genitori: 'Mai rifiutato aiuti, ogni scelta per i nostri bimbi' ... Si legge su tg24.sky.it