Coppa del Mondo Under 20 di scherma Italia in pedana tra Tunisia e Slovacchia
La tappa tunisina accoglie la sciabola maschile, Samorin ospita invece il fioretto femminile. Un weekend che lancia la stagione internazionale dei Giovani. Il fine settimana della Coppa del Mondo Under 20 di scherma prende slancio da Hammamet, Tunisia, con la prova individuale maschile di sciabola in calendario per il 28 novembre 2025. L’Italia si presenta con un gruppo ampio e competitivo, composto da: Antonio Aruta, Matteo Ottaviani, Francesco Pagano, Filippo Picchi, Nicola Raggi, Edoardo Reale, Leonardo Reale, Valerio Reale, Massimo Sibillo, Tiziano Tomassetti, Andrea Tribuno e Davide Vivaldi. 🔗 Leggi su Sportface.it
Altre letture consigliate
Coppa del Mondo: la gara è in programma a Copper Mountain, negli Stati Uniti. Il bergamasco: «Sto bene e sono fiducioso». - facebook.com Vai su Facebook
Coppa del Mondo Under 20: sciabola a Hammamet e fioretto a Samorin, 48 azzurrini in gara nel weekend - Coppa del Mondo Under 20: da venerdì 28 a domenica 30 novembre l’Italia schiera 48 atleti tra la sciabola di Hammamet e il fioretto ... Lo riporta sportface.it
Marocco campione del mondo Under 20: vittoria storica contro l’Argentina per 2-0 a Santiago del Cile - Impresa storica del Marocco, che conquista per la prima volta nella sua storia la Coppa del Mondo Under 20 battendo l’Argentina 2- Da ilmessaggero.it
Frascati Scherma, per Iaquinta un doppio trionfo nella tappa di coppa del Mondo under 20 - Emanuele Iaquinta, promettente atleta del Frascati Scherma, ha spopolato nella tappa di Coppa del Mondo Under 20 andata in scena a Istanbul (Turchia). Da romatoday.it