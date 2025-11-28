Il panorama cinematografico di oggi vede un ritorno inaspettato di un film di Michael Bay, lasciato nel dimenticatoio dopo il suo scoppio iniziale di successi negli anni passati. La pellicola, realizzata con un budget contenuto e uscita nel 2022, sta riscuotendo grande popolarità sulla piattaforma Netflix, entrando nella top 10 dei titoli più visti. Questo fenomeno mette in luce come, anche dopo un iniziale insuccesso al botteghino, un film possa ottenere nuova vita grazie allo streaming e riscoprire il proprio pubblico. ambulance: da film dimenticato a successo su netflix. caratteristiche del film e dettaglio sulla produzione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Copertura su netflix salva il flop da 52 3 milioni di michael bay