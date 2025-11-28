Copertura dello stadio | meno posti per auto a moto a causa dei cantieri

LECCE - A partire dall’incontro Lecce-Torino di domenica (ore 12.30) due aree di cantiere ridurranno la dotazione di posti auto e moto in piazzale Attilio Adamo (dietro la Tribuna Centrale) e in piazzale Costantino Rozzi (dietro la Tribuna Est). La raccomandazione dell’amministrazione comunale e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it