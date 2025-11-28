Convocati Cagliari due assenti per il match contro la Juventus all’Allianz Stadium | Pisacane deve rinunciare a due pedine fondamentali

Convocati Cagliari, Pisacane senza Mina e Mazzitelli. La doppia assenza è una tegola in difesa e a centrocampo, ma l’allenatore non cerca alibi. La Juventus riceve un doppio vantaggio in vista della sfida di domani, sabato, contro il Cagliari. Il tecnico Fabio Pisacane ha diramato la lista dei convocati per il match dell’ Allianz Stadium delle ore 18:00, e due elementi chiave non figurano tra i giocatori che partiranno per Torino. Yerry Mina e Mazzitelli sono ufficialmente esclusi dai convocati. L’esclusione di Yerry Mina era attesa. Il difensore colombiano, colpito da una contusione, ha fallito il test finale e sembrerebbe essere destinato a restare in Sardegna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

