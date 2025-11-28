Controlli in strada a Saponara auto senza assicurazione
La Polizia Locale di Saponara, diretta da Daniele Lo Presti ha effettuato un’attività di controllo straordinario del territorio a seguito di una segnalazione scritta pervenuta presso il Comando di via Quasimodo 5. La comunicazione segnalava la presenza, nella zona industriale di Contrada Masseria. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
