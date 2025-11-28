Controlli antidegrado a Pisa | sanzionati anche esercizi commerciali

PISA – Nella serata di ieri i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Pisa, in collaborazione con le stazioni dei carabinieri di Pisa, Tirrenia e Migliarino Pisano, e con il fondamentale supporto del Nucleo cinofili di San Rossore, hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico, focalizzato su Piazza delle Vettovaglie e aree limitrofe. Il servizio, era finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e degli episodi di criminalita? diffusa. Nel corso dei controlli, una persona e? stata segnalata alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, poiche? trovato in possesso di 0,60 grammi di hashish. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it