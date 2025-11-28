Contro una finanziaria di guerra | lo sciopero generale dei sindacati indipendenti a Pisa

Venerdì 28 novembre è giornata di sciopero generale con manifestazioni in varie piazze italiane contro la manovra finanziaria del governo Meloni.La protesta è stata indetta da alcune sigle sindacali indipendenti tra cui USB, CUB e COBAS che erano presenti in piazza a Pisa per il corteo che è. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

"Contro una finanziaria di guerra": lo sciopero generale dei sindacati indipendenti a Pisa - La protesta è stata indetta da alcune sigle sindacali indipendenti tra cui USB, CUB e COBAS che erano presenti in piazza a Pisa per il corteo che è partito intorno alle 9:30 sotto il Comune per ... pisatoday.it scrive

Le voci dal corteo dello sciopero generale: "Finanziaria truffa, vogliamo salari dignitosi e stop alla guerra" | VIDEO - Cinquemila persone in marcia da Piazza Maggiore a piazza Lucio Dalla tra lavoratori, studenti e sindacati di base. bolognatoday.it scrive

Centinaia in strada per lo sciopero generale: "Contro la finanziaria di guerra, per salario pace e giustizia sociale" - Centinaia di lavoratrici e lavoratori sono scesi in strada, nella mattinata di venerdì 28 novembre per lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base Usb Lavoro Privato, Cub, Sgb, Cobas e Usi. Segnala parmatoday.it