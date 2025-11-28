Contratto scaduto da 10 anni oggi sciopero dei giornalisti

Ecodibergamo.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA NOTA. Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero. Scioperiamo perché il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni e soprattutto perché riteniamo che il giornalismo, presidio fondamentale per la vita democratica del Paese, non abbia avuto la necessaria attenzione da parte degli editori della Fieg: molti tagli e pochi investimenti, nonostante le milionarie sovvenzioni pubbliche. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

contratto scaduto 10 anniGiornalisti, sciopero il 28 novembre per il contratto: in 10 anni perso quasi il 20% del potere d’acquisto - La categoria chiede il rinnovo del contratto Fnsi–Fieg, scaduto nel 2016 e che si applica a quotidiani, periodici, agenzie, radio, tv e testate online ... Segnala corriere.it

contratto scaduto 10 anniGiornalisti italiani in sciopero: il contratto scaduto da dieci anni richiede un urgente rinnovo - Giornalisti in sciopero: Richiesta di diritti e un nuovo contratto dopo dieci anni di attesa. Da notizie.it

contratto scaduto 10 anniSciopero giornalisti 28 novembre, Fnsi in piazza a Roma: “Contratto scaduto da 10 anni” - La Federazione nazionale della stampa italiana scende in piazza a Roma in vista dello sciopero dei giornalisti di domani, 28 novembre 2025. Segnala msn.com

