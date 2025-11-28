Contratti PA dal 3 dicembre si apre il triennio 2025-2027 Zangrillo | Punto a chiudere tutto entro il 2026 La contrattazione deve essere strumento di programmazione
Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha definito "competitive con il mercato" le retribuzioni di ingresso nel pubblico impiego, durante il suo intervento agli Stati Generali della Ripartenza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
News recenti che potrebbero piacerti
Dal 30 novembre al 10 dicembre decorrerà il termine per l’inoltro delle domande di riduzione contributiva per #contrattidisolidarietà industriali relative all’anno 2025 Lo sgravio ammonta al 35% dei contributi a carico del datore di lavoro per ciascun #lavorat - facebook.com Vai su Facebook
#DirLav2025 #ClassAssignment 1 e 2 dicembre --> durata della prestazione di lavoro e durata del vincolo contrattuale --> §§ 18, 26, 28 del manuale "Teoria e pratica dei contratti di lavoro" Vai su X
Contratti statali 2025-2027, nuove trattative al via da dicembre e aumenti stipendi di 158 euro - Finite le trattative per il rinnovo dei contratti Pa del 2022- Scrive lettera43.it