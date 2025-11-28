Contratti PA dal 3 dicembre si apre il triennio 2025-2027 Zangrillo | Punto a chiudere tutto entro il 2026 La contrattazione deve essere strumento di programmazione

Orizzontescuola.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha definito "competitive con il mercato" le retribuzioni di ingresso nel pubblico impiego, durante il suo intervento agli Stati Generali della Ripartenza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

contratti pa 3 dicembreContratti statali 2025-2027, nuove trattative al via da dicembre e aumenti stipendi di 158 euro - Finite le trattative per il rinnovo dei contratti Pa del 2022- Scrive lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Contratti Pa 3 Dicembre