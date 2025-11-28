Continuiamo a investire sul territorio | la banca Bcc Romagnolo ha inaugurato la rinnovata filiale Cervese

Cesenatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La banca Bcc Romagnolo ha inaugurato oggi la nuova filiale Cervese, in via Madonna dello Schioppo 1479, "trasferita in locali più moderni e funzionali, pensati per offrire ai clienti spazi accoglienti, innovativi e sicuri", spiega la banca. "L’apertura della filiale Cervese - spiega una nota - si. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

continuiamo investire territorio bancaBorse di studio e bonus bebè. Banca Tema aiuta studenti e soci - Banca Tema ha consegnato 51 borse di studio per gli studenti più meritevoli e 19 bonus bebè per i soci dell’istituto che sono divenuti genitori nel 2025 nel corso di una partecipata iniziativa svoltas ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Continuiamo Investire Territorio Banca