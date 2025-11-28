Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Buone notizie dalla Continassa, con Federico Gatti che è tornato a lavorare in gruppo dopo la febbre che lo ha reso indisponibile con il Bodo Glimt: è a disposizione per Juve Cagliari Ecco le possibili scelte di formazione (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: Gatti torna in gruppo, le possibili scelte di Spalletti per il Cagliari