Continassa Juve | Gatti torna in gruppo le possibili scelte di Spalletti per il Cagliari

Juventusnews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Buone notizie dalla Continassa, con Federico Gatti che è tornato a lavorare in gruppo dopo la febbre che lo ha reso indisponibile con il Bodo Glimt: è a disposizione per Juve Cagliari Ecco le possibili scelte di formazione (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

