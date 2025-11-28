Conte sta pensando a un nuovo ruolo per Luca Marianucci | pronto già per la Roma?

Antonio Conte continua a cercare soluzioni all’emergenza che sta colpendo il suo Napoli, un problema ormai costante dall’inizio della stagione. L’allenatore salentino, costretto a fare i conti con una lunga lista di infortunati, sta valutando ogni possibile alternativa per mantenere equilibrio e competitività nella squadra. A tal proposito si sta valutando l’impiego del giovane Luca . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it