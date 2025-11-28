Conte sta pensando a un nuovo ruolo per Luca Marianucci | pronto già per la Roma?
Antonio Conte continua a cercare soluzioni all’emergenza che sta colpendo il suo Napoli, un problema ormai costante dall’inizio della stagione. L’allenatore salentino, costretto a fare i conti con una lunga lista di infortunati, sta valutando ogni possibile alternativa per mantenere equilibrio e competitività nella squadra. A tal proposito si sta valutando l’impiego del giovane Luca . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Scopri altri approfondimenti
Napoli, tridente leggero contro la Roma? Conte valuta il cambio di marcia! La sfida contro la Roma si avvicina e in casa Napoli cresce l'attesa per le scelte tattiche di Antonio Conte. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, l'allenatore starebbe pensando a un attacc - facebook.com Vai su Facebook
Alla faccia l’agente di Lobotka: “Conte che richiede cose eccessivamente impegnative. Stani sta bene in Italia, ma se Conte resta al Napoli, penso che Lobotka mi metterà pressione per andare via” Vai su X
REPUBBLICA - Roma-Napoli, Conte potrebbe partire di nuovo con Neres e Lang, l'idea - Secondo il quotidiano La Repubblica, Antonio Conte sarebbe intenzionato a confermare la formazione del Napoli schierata in Champions contro il Qarabag anche in occasione della sfida con la Roma di dom ... Come scrive napolimagazine.com
Conte vara un nuovo modulo per il Napoli: come cambierà la formazione di partenza - Antonio Conte sta pensando al cambio modulo per dare una scossa al Napoli che ha chiuso le ultime tre gare all'asciutto in termini di gol. Segnala msn.com
Conte disegna uno scenario di macerie a Napoli: “Io non accompagno morti, il club già sa tutto” - Lungo sfogo di Antonio Conte in conferenza dopo la brutta sconfitta del Napoli a Bologna: il tecnico azzurro svela cos'ha fatto 20 giorni fa con alcuni ... Scrive fanpage.it