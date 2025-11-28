Conte pensa alla Roma | Politano insidia Neres e Lang

Il Napoli è tornato subito al lavoro. Dopo il successo europeo, il gruppo si è rivisto . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte pensa alla Roma: Politano insidia Neres e Lang

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Giuseppe Conte pensa già alle primarie del centrosinistra da vincere, per tornare dove si sente a casa, cioè a Palazzo Chigi. Per questo ha già lanciato il cantiere del programma sul modello di Nova, la costituente di un anno fa, sull’onda del Roberto Fico che - facebook.com Vai su Facebook

Floris a Giuseppe Conte: "Pensa di poter battere Giorgia Meloni?". #dimartedi Vai su X

Conte pensa alla Roma: Politano insidia Neres e Lang - Conte pensa alla Roma: Politano insidia Neres e Lang Il Napoli è tornato subito al lavoro. Si legge su forzazzurri.net

CDS - Roma-Napoli, riflessioni in corso sulla formazione, possibile ritorno di Politano titolare - Il Corriere dello Sport anticipa le possibili scelte di formazione di Antonio Conte, tecnico del Napoli, per la prossima sfida di campionato contro la Roma. napolimagazine.com scrive

KKN – Hojlund apparso stanco e affaticato, Conte pensa ad una clamorosa novità per la Roma - Hojlund è apparso un po' sottotono in Champions e se non dovesse essere al 100%, Antonio Conte potrebbe proporre un attacco inedito. Riporta mondonapoli.it