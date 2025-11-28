Conte io sono pronto | Atreju altro sfregio alla Schlein in fuga
"Io sono pronto al confronto, avevo già dato questa disponibilità, ero disponibile anche a un dialogo a tre. Se Schlein ha preferito ritirarsi vista la mia presenza a me dispiace, abbiamo fatto molte sfide anche insieme, anche alla manovra abbiamo fatto emendamenti anche insieme, potevamo, veramente incalzare Giorgia Meloni": Giuseppe Conte lo ha detto in un’intervista a Luca Telese durante gli Stati generali della ripartenza, riferendosi alla sua disponibilità a partecipare ad Atreju, festa di FdI, anche senza la segretaria del Pd, che invece alla fine ha deciso di dare forfait. Lo si legge su Open. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
