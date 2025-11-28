Conte | Campo largo? Servono compagni affidabili

ROMA – A livello nazionale “per noi non è questione di allargare il più possibile il campo e imbarcare quanti più soggetti” ma di avere “compagni affidabili e di costruire un progetto serio”. E’ quanto ha affermato il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte (foto), intervenendo alla trasmissione tv “Dritto e Rovescio” dopo essere stato interpellato sull’alleanza di centrosinistra. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Conte: “Campo largo? Servono compagni affidabili”

