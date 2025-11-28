Rasmus Hojlund torna al centro dell’attenzione: Conte dovrà misurarsi ancora una volta con alcune scelte di mercato del Milan Il Napoli ritrova la vittoria in Champions League dopo quella ottenuta con lo Sporting alla seconda giornata. Dopo diverse battute d’arresto che avevano creato non pochi problemi ai partenopei, la squadra di Conte conquista una vittoria fondamentale contro il Qarabag, imponendosi in maniera netta allo stadio Diego Armando Maradona, proprio nel giorno del quinto anniversario della morte del Pibe. Gli impegni per gli azzurri, tuttavia, si fanno sempre più intensi: domenica saranno di scena all’Olimpico di Roma per un match attesissimo contro la Roma di Gasperini, un vero e proprio scontro diretto tra due squadre candidate alla lotta scudetto. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Conte ammutolito, beffa Milan: “Hojlund per 45 milioni”