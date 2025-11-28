Conte ammutolito beffa Milan | Hojlund per 45 milioni
Rasmus Hojlund torna al centro dell’attenzione: Conte dovrà misurarsi ancora una volta con alcune scelte di mercato del Milan Il Napoli ritrova la vittoria in Champions League dopo quella ottenuta con lo Sporting alla seconda giornata. Dopo diverse battute d’arresto che avevano creato non pochi problemi ai partenopei, la squadra di Conte conquista una vittoria fondamentale contro il Qarabag, imponendosi in maniera netta allo stadio Diego Armando Maradona, proprio nel giorno del quinto anniversario della morte del Pibe. Gli impegni per gli azzurri, tuttavia, si fanno sempre più intensi: domenica saranno di scena all’Olimpico di Roma per un match attesissimo contro la Roma di Gasperini, un vero e proprio scontro diretto tra due squadre candidate alla lotta scudetto. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Allegri contro Conte, i migliori contro in Milan-Napoli - Filosofie e caratteri diversi, insieme ad Ancelotti rappresentano il meglio dei tecnici italiani Insieme ... panorama.it scrive
Milan-Napoli già pesa. Allegri contro Conte, uno scudetto per specialisti - Si ritrovano con qualche ruga in più, in un San Siro di nuovo con il tifo degli ultrà milanisti, che hanno annunciato che torneranno a sostenere i rossoneri. repubblica.it scrive
Napoli, Conte sulla sostituzione di De Bruyne: “Reazione? Spero fosse per il risultato” - 1 per i rossoneri di Allegri, maturato grazie alle reti di Alexis Saelemaekers e Pulisic. Lo riporta gianlucadimarzio.com