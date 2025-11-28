Conte a FdI | Sono disponibile a fare confronto con Meloni in casa vostra valutate voi – Il video

28 novembre 2025

(Agenzia Vista) Bologna, 28 novembre 2025 "Dico a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia: 'Io ci sono'. Sono disponibile a fare questo confronto in casa vostra, valutate voi. Quest'anno mi era stata richiesta una disponibilità eventualmente a partecipare e l'avevo data. L'ho data già da qualche giorno. Anche quest'anno mi è stato detto che non era previsto il confronto con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Andando a casa altrui, ho ritenuto, comunque, che il confronto democratico è sempre bene che si faccia. Poi c'è stato un elemento nuovo. Elly Schlein ha chiesto un confronto pubblico e ha posto come condizione questo confronto pubblico diretto con Meloni. 🔗 Leggi su Open.online

