Conte a Bologna | Italia verso un’economia di guerra Meloni sbaglia sul riarmo

Bolognatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Conte arriva a Bologna e punta il dito contro il governo su temi centrali come la politica estera, la spesa militare e il tema della sicurezza. L’ex premier, intervenendo in video collegamento alla tre giorni ‘Riparte l’Italia, va subito all’attacco: “L’esecutivo trascina l’Italia verso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

