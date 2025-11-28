Conte a Bologna | Italia verso un’economia di guerra Meloni sbaglia sul riarmo
Giuseppe Conte arriva a Bologna e punta il dito contro il governo su temi centrali come la politica estera, la spesa militare e il tema della sicurezza. L’ex premier, intervenendo in video collegamento alla tre giorni ‘Riparte l’Italia, va subito all’attacco: “L’esecutivo trascina l’Italia verso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Conte: "Dopo la sconfitta a Bologna il Napoli non era morto". Le parole del tecnico dopo la vittoria in Champions col Qarabag: "Abbiamo avuto buona energia. E' una stagione difficile per via degli infortuni" - facebook.com Vai su Facebook
#Conte: “Il #Napoli non era morto a Bologna: bisogna continuare a lavorare e dare sempre tutto. Le partite si possono non vincere, ma bisogna dare sempre tutto. Momento di grandissima difficoltà: oggi solo 7 giocatori in panchina ma con 2 portieri e 2 ragazzi Vai su X
Verso l’Atalanta: Conte cambia modulo e gerarchie - Verso l’Atalanta: Conte cambia modulo e gerarchie Il Napoli arriva alla sfida con l’Atalanta con l’obbligo di voltare pagina. Come scrive forzazzurri.net
Verso Napoli-Atalanta: niente conferenza prepartita per Conte - Gli azzurri ritornano in campo a seguito della pausa per le Nazionali contro gli orobici di mister Palladino. Riporta internapoli.it
Bologna-Napoli: decidono Dallinga e Lucumi. Conte ko - Al Dall'Ara la gara valida per l'undicesima giornata di campionato tra i rossoblù e gli azzurri: aggiornamenti in tempo reale ... Riporta msn.com