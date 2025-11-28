Consulta illegittime disposizioni Campania su finanziamento agenzia protezione ambiente

(Adnkronos) – La Corte costituzionale, con la sentenza numero 174, ha dichiarato l’illegittimita? costituzionale delle disposizioni della Regione Campania che avevano consentito, nell’esercizio finanziario 2023, di disporre il trasferimento di risorse del Fondo sanitario regionale per sostenere in via generale e indistinta lo svolgimento delle funzioni assegnate alla locale Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

Obblighi NCC, la Consulta dichiara illegittime le norme del decreto #ncc #consulta #4novembre Vai su X

CONSULTA. IL MEDICO PUÒ CITARE IN GIUDIZIO L’ASSICURAZIONE DELLA STRUTTURA SANITARIA NEI CASI DI RESPONSABILITÀ CIVILE Dichiarata l’illegittimità parziale del divieto previsto dal Codice di procedura penale: riconosciuto il diritto del san - facebook.com Vai su Facebook

Consulta, illegittime disposizioni Campania su finanziamento agenzia protezione ambiente - (Adnkronos) – La Corte costituzionale, con la sentenza numero 174, ha dichiarato l’illegittimita` costituzionale delle disposizioni della Regione Campania che avevano consentito, nell’esercizio finanz ... Lo riporta ilfattonisseno.it

Pedaggi autostradali, Consulta: “Illegittime le norme sul rinvio degli aumenti” - La Corte Costituzionale ha dichiarato “illegittime” le disposizioni che per gli anni tra il 2020 e il 2023 hanno rinviato i termini per l’adeguamento dei pedaggi autostradali in attesa ... Come scrive tg24.sky.it