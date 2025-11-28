Consulta illegittime disposizioni Campania su finanziamento agenzia protezione ambiente

Periodicodaily.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La Corte costituzionale, con la sentenza numero 174, ha dichiarato l’illegittimita? costituzionale delle disposizioni della Regione Campania che avevano consentito, nell’esercizio finanziario 2023, di disporre il trasferimento di risorse del Fondo sanitario regionale per sostenere in via generale e indistinta lo svolgimento delle funzioni assegnate alla locale Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Consulta, illegittime disposizioni Campania su finanziamento agenzia protezione ambiente - (Adnkronos) – La Corte costituzionale, con la sentenza numero 174, ha dichiarato l’illegittimita` costituzionale delle disposizioni della Regione Campania che avevano consentito, nell’esercizio finanz ... Lo riporta ilfattonisseno.it

Pedaggi autostradali, Consulta: “Illegittime le norme sul rinvio degli aumenti” - La Corte Costituzionale ha dichiarato “illegittime” le disposizioni che per gli anni tra il 2020 e il 2023 hanno rinviato i termini per l’adeguamento dei pedaggi autostradali in attesa ... Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Consulta Illegittime Disposizioni Campania