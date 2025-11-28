Congratulazioni al Prof Paolo Carbone per la nomina a Presidente del Presidio della Qualità dell’Università degli Studi di Perugia
Il Gruppo Editoriale desidera esprimere le più sentite congratulazioni e il profondo apprezzamento per il Prof. Paolo Carbone, recentemente nominato Presidente del Presidio della Qualità dell’Università degli Studi di Perugia. Professore Ordinario di Misure elettriche ed elettroniche, il Prof. Carbone è stato eletto dalle componenti del Presidio nella seduta del 27 novembre 2025 e guiderà l’organo fino al termine del triennio 2025-2028, il 30 marzo 2028. La nomina, formalizzata con Decreto Rettorale, segna un passaggio di testimone dal Prof. Cristiano Perugini, dimessosi in seguito alla nomina a Delegato rettorale per il Settore “Bilancio; Risorse Economico-finanziarie; Fondazioni”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
