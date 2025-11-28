Negli ultimi giorni il dibattito politico si è acceso attorno alla proposta di un confronto ad Atreju, manifestazione annuale che da tempo rappresenta uno dei principali palcoscenici della destra italiana. L’iniziale invito al dialogo era partito da Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, che aveva sfidato pubblicamente la premier Giorgia Meloni a un dibattito faccia a faccia. Meloni aveva accolto la proposta, ma ha richiesto la presenza anche di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che ha subito confermato la sua disponibilità. Tuttavia, proprio il coinvolgimento di Conte ha portato Schlein a ritirarsi dall’iniziativa, facendo così naufragare, almeno temporaneamente, l’opportunità di un confronto pubblico tra i principali interpreti del centrosinistra e la leader del governo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Confronto Meloni-Schlein, Conte svela tutto e rilancia la sfida