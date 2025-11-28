confindustria romagna le esportazioni tengono nonostante le turbolenze imprese molto resilienti

di Giuseppe Catapano Mario Riciputi, presidente di Confindustria Romagna, nel primo semestre 2025 si è registrata una crescita marginale della produzione. Come si sta chiudendo l’anno? “Secondo le recenti stime di Prometeia, il 2025 si chiuderà comunque con un andamento positivo per Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, nonostante le incertezze legate agli scenari internazionali e alla spinta protezionistica”. Le dinamiche geopolitiche internazionali, a partire dalle guerre, stanno condizionando ancora il lavoro delle aziende impegnate sui mercati internazionali? “Il condizionamento è quotidiano e continuo, così come la ricerca di nuovi mercati e soluzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

