Confindustria rinnovo delle cariche sociali della Sezione trasporto porto e logistica

BRINDISI - Si è svolta l’Assemblea generale della Sezione trasporto, porto e logistica di Confindustria Brindisi per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2025-2029.Sono risultati eletti: presidente, Antonio Roma (Sir Spa); vice presidente, Teo Titi (Titi Shipping Srl); consiglieri. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Scopri altri approfondimenti

Confindustria Brindisi: rinnovate le cariche della Sezione Energia Si è tenuta l’Assemblea Generale della Sezione Energia di Confindustria Brindisi per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2025-2029, con ampia partecipazione delle aziende asso - facebook.com Vai su Facebook

? L'ipotesi di accordo per il rinnovo del #CcnlMetalmeccanico siglato ieri presso l'Auditorium della Tecnica di @Confindustria dal Presidente di #Federmeccanica @Simone1bettini , il Presidente di @assistal Roberto Rossi e i Segretari Generali #Fim #Fiom Vai su X

Sezione energia di Confindustria: rinnovate le cariche sociali - Il presidente, Tonino Maglio, nel ringraziare l’assemblea per la fiducia accordata, ha ribadito ancora una volta la centralità dei temi legati all’energia ... Secondo brindisireport.it

Giovani di Confindustria rinnovano le cariche . I pratesi Ciompi e Martelli vicepresidenti - L'assemblea dei Giovani di Confindustria Toscana Nord rinnova le cariche a Lucca: Alessandro Scalise eletto alla guida, cinque vicepresidenti e cinque consiglieri scelti. Da lanazione.it

Turismo, sport e cultura in Confindustria. Andrea Sangiani nominato presidente - L’assemblea della categoria merceologica Turismo, Sport e Cultura di Confindustria Lecco e Sondrio ha rinnovato le cariche sociali per il... Riporta ilgiorno.it