Confermata la tassa d' imbarco | anche nel 2026 si pagherà 1,50 euro a passeggero

Salernotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta ha confermato l'addizionale sui diritti d'imbarco portuali anche per il prossimo anno. Nell'ultima seduta, l'esecutivo ha stabilito che la tariffa resterà fissata a 1,50 euro per ogni passeggero in partenza dagli scali cittadini per tutto il 2026. La deliberaLa decisione di mantenere. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

