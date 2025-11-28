Conference League | la Fiorentina cade in casa l' Aek di Atene vince 1-0
AGI - La Fiorentina perde la sua seconda gara consecutiva nel girone unico di Conference League: i viola cedono 1-0 all' Aek Atene, a decidere è Gacinovic al 38' del primo tempo. Una prova deludente per i toscani che al di là di tre gol annullati, di cui due millimetrici, commettono tanti falli e vengono graziati dai greci più volte, con gli ospiti che hanno la loro unica colpa di non chiudere prima la gara. Fin dalle prime fasi di gioco si capisce che per i padroni di casa non sarà una serata semplice. Il centrocampo molto folto dei greci mette spesso in difficoltà i gigliati, ma sono soprattutto le incursioni di Pilios in area a creare imbarazzi alla difesa dei viola. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche questi approfondimenti
Conference League, Fiorentina-AEK Athens 0-1: decide Gacinovic, annullate due reti viola Stadio Franchi Approfondisci qui https://www.rainews.it/articoli/2025/11/conference-league-fiorentina-aek-atene-streaming-cronaca-testuale-diretta-firenze-a2218 - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina-AEK Atene, dove vedere la gara di Conference League in tv e streaming #SkySport #SkyUECL #UECL #ConferenceLeague #Fiorentina Vai su X
Conference League, risultati finali: crolla la Fiorentina, bene Jagiellonia e Drita. Pari spettacolo a Reykjavik - Giornata intensa anche in Conference League, con diversi risultati importanti in chiave qualificazione. Secondo ilovepalermocalcio.com
Risultati Conference League, Classifica/ Fiorentina perde in casa! Diretta gol live score (27 novembre 2025) - Risultati Conference League, classifica: con la quarta giornata di giovedì 27 novembre arriviamo oltre la metà del girone unico a 36 squadre. Segnala ilsussidiario.net
Conference League: il Samsunspor frena, lo Strasburgo lo aggancia in vetta. Solo tre successi in trasferta - Il fattore campo la fa da padrone nella quarta giornata della Fase Campionato: vince 3- Riporta corrieredellosport.it