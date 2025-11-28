Confartigianato | Inattività dei giovani spina nel fianco del territori potenziare l' apprendistato

Cesenatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inattività dei giovani, spina nel fianco del territorio. Confartigianato Cesena interviene sul tema dell’inattività giovanile partendo dai dati nazionali, 1,4 milioni di giovani inattivi tra i 25 e i 34 anni, per richiamare l’urgenza di un’azione concreta anche nei territori. Secondo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Confartigianato: Giovani inattivi, Italia peggiora: ultima in Ue - La convention annuale dei Giovani Imprenditori di Confartigianato, oggi a Roma, "misura l'habitat per il lavoro dei giovani" e lancia l'allarme: "L' Italia è la peggiore in Ue per giovani inattivi, ... ansa.it scrive

Giovani e impresa: nel Trevigiano passaggio generazionale solo in un'azienda su dieci. Gli Under 35 puntano sull'artigianato - Giovani e impresa: passaggio generazionale solo in un'azienda su dieci. Da ilgazzettino.it

Giovani Imprenditori di Confartigianato Toscana, il nuovo presidente è il pratese Pergola - È il pratese Christian Pergola, titolare dell’agenzia di marketing e comunicazione Midable di Prato e presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese ... Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Confartigianato Inattivit224 Giovani Spina