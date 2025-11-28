Confartigianato Bergamo | rinnovata la Certificazione sulla Parità di Genere

In una data dal forte significato simbolico, la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Confartigianato Imprese Bergamo ha annunciato con orgoglio il rinnovo della Certificazione sulla Parità di Genere UNIPdR 125:2022 anche per il 2025. Un risultato che non rappresenta una semplice conferma o un punto di arrivo, ma il riconoscimento di un percorso condiviso, fatto di scelte concrete, responsabilità e miglioramento continuo. Il rinnovo della certificazione è stato supportato da numerose iniziative realizzate nel corso dell’anno: formazione interna, contenuti informativi rivolti agli associati, sostegno a eventi di sensibilizzazione sulla questione femminile e adesione a iniziative come la campagna internazionale ‘ Orange the World’. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

