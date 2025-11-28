Ha sempre negato di averla maltrattata, derubata, picchiata, insultata, violentata sostenendo la sua inattendibilità perché affetta da problemi psichiatrici, ma di averla sempre trattata da regina. Eppure, quell’uomo, è stato condannato nella giornata del 27 novembre a otto anni, 8 mesi e 15. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - «Condotte devastanti»: otto anni di reclusione per le violenze sull'ex compagna