Ilpiacenza.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha sempre negato di averla maltrattata, derubata, picchiata, insultata, violentata sostenendo la sua inattendibilità perché affetta da problemi psichiatrici, ma di averla sempre trattata da regina. Eppure, quell’uomo, è stato condannato nella giornata del 27 novembre a otto anni, 8 mesi e 15. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

«Condotte devastanti»: otto anni di reclusione per le violenze sull'ex compagna - Imputato un uomo per aver picchiato, umiliato, isolato la fidanzata affetta da gravi patologie psichiatriche.

