Condannata per tratta di persone riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione | faceva la badante in Umbria

Una donna nigeriana di 46 anni, condannata in via definitiva a 10 anni di reclusione per concorso in tratta di persone, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione, commessi in Italia e Inghilterra tra il 2009 e il 2012, è stata arrestata nei giorni scorsi dai carabinieri della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Una donna di 46 anni, condannata in via definitiva a dieci anni per tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione, è stata arrestata a Ferentillo mentre lavorava come badante. La sua presenza nel Ternano era stata segnalata dai carabinieri di Perugi

Terni, fa la badante ma con una condanna a 10 anni per tratta di persone, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione, Arrestata - Una cittadina nigeriana di 46 anni, condannata in via definitiva a dieci anni di reclusione per concorso in tratta di persone, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione, reati commessi ...

Arrestata badante: deve scontare dieci anni per sfruttamento della prostituzione - Concorso in tratta di persone, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione: questi i reati, commessi in Italia e in Inghilterra tra 2009 e 2012, imputati a una donna di 46 anni, condanna ...

