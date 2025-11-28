Concorso nazionale per le scuole | crea il nome e il logo della nuova piattaforma didattica del CREA MASAF e prova a vincere con la tua classe!

Partecipa con la tua classe: avete tempo fino al 15 dicembre per inventare il nome e il logo della nuova piattaforma didattica CREAMASAF. Scatenate la fantasia! Il portale conterrà schede gratuite su agricoltura e alimentazione per supportare i vostri percorsi educativi. Grande concorso nazionale per le scuole d’Italia per inventare il nome della nuova piattaforma . L'articolo Concorso nazionale per le scuole: crea il nome e il logo della nuova piattaforma didattica del CREAMASAF e prova a vincere con la tua classe! . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it