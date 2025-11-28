Concerto di capodanno con Francesca Michielin | Grazie Ancona

Ilrestodelcarlino.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancona, 28 novembre 2025 – Da Sidney a Bassano del Grappa. Ancona si prepara a brindare al 2026 con un’altra ospite di eccezione, Francesca Michielin. Sarà lei a raccogliere il testimone lasciato dodici mesi fa da Natalie Imbruglia, una scommessa di spicco che, tuttavia, forse non ha pagato fino in fondo le aspettative degli anconetani nel suo concerto in piazza Pertini. L’amministrazione comunale quest’anno ha cambiato rotta e puntato su un nome affermato a livello nazionale. Francesca Michielin, prima a X Factor nel 2011 e con una lunga serie di partecipazioni al Festival di Sanremo, l’ultimo lo scorso anno (potrebbe essere presente anche il prossimo anno). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

concerto di capodanno con francesca michielin grazie ancona

© Ilrestodelcarlino.it - Concerto di capodanno con Francesca Michielin: “Grazie Ancona”

News recenti che potrebbero piacerti

concerto capodanno francesca michielinConcerto di capodanno con Francesca Michielin: “Grazie Ancona” - Ancona si prepara a brindare al 2026 con un’altra ospite di eccezione, Francesca Michielin. Come scrive ilrestodelcarlino.it

concerto capodanno francesca michielinFrancesca Michielin accende il Capodanno (con un cachet di 70mila euro). Inizia domani Ancona che brilla - ANCONA «Fuori è magnifico» cantava in un pezzo di qualche anno fa, l’ospite d’onore del capodanno anconetano. Si legge su msn.com

concerto capodanno francesca michielinFrancesca Michielin per brindare al 2026: Ancona ha scelto la star per il suo Capodanno - ANCONA – Sarà Francesca Michielin l'artista che si esibirà a Capodanno ad Ancona. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Concerto Capodanno Francesca Michielin