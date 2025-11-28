Concerto di capodanno con Francesca Michielin | Grazie Ancona

Ancona, 28 novembre 2025 – Da Sidney a Bassano del Grappa. Ancona si prepara a brindare al 2026 con un’altra ospite di eccezione, Francesca Michielin. Sarà lei a raccogliere il testimone lasciato dodici mesi fa da Natalie Imbruglia, una scommessa di spicco che, tuttavia, forse non ha pagato fino in fondo le aspettative degli anconetani nel suo concerto in piazza Pertini. L’amministrazione comunale quest’anno ha cambiato rotta e puntato su un nome affermato a livello nazionale. Francesca Michielin, prima a X Factor nel 2011 e con una lunga serie di partecipazioni al Festival di Sanremo, l’ultimo lo scorso anno (potrebbe essere presente anche il prossimo anno). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

