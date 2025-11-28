Con te Napoli chiarimento pubblico e vocazione civica
Con te Napoli ribadisce la sua natura apartitica e si propone come interlocutore civico per progetti collettivi.. Fonte foto: Wikipedia Il Comitato Con te Napoli ha scelto di intervenire pubblicamente per chiarire la propria posizione rispetto alle immagini circolate sui social, che ritraggono il presidente Luigi Iaquinta e altri membri del direttivo in contesti istituzionali accanto a esponenti politici. Il comunicato, diffuso il 27 novembre 2023 e firmato dallo stesso Iaquinta e dalla vicepresidente Martina Antoniello, ribadisce con fermezza la natura apartitica del Comitato e la sua vocazione civica. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
