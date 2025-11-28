Con te Napoli chiarimento e visione oltre la politica

Con te Napoli chiarisce la sua natura apolitica e sostiene l’azionariato popolare come strumento di partecipazione dei tifosi.. Il Comitato Con te Napoli ha diffuso ieri un comunicato stampa che non lascia spazio a interpretazioni: la sua attività è e resta apolitica. Una puntualizzazione necessaria, dopo che alcune immagini circolate sui social e sui media avevano mostrato il presidente Luigi Iacquinta e altri membri del direttivo accanto a rappresentanti istituzionali. Fotografie di circostanza, maturate in contesti pubblici e formali, che qualcuno aveva letto come segni di vicinanza politica. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

con te napoli chiarimento e visione oltre la politica

