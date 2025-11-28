Con quale titolo si trova lavoro più facilmente? Quali diplomi e lauree conviene conseguire? I dati

Cresce la richiesta di competenze tecniche da parte delle aziende, ma il mercato del lavoro fatica a trovare i profili adeguati. Il fenomeno non è nuovo, ma l’ampiezza del divario tra domanda e offerta nel 2025 si conferma significativa. Un’ analisi elaborata dal Sistema informativo Excelsior, promosso da Unioncamere insieme al Ministero del Lavoro, evidenzia come metà dei laureati in ambiti tecnologici e dei diplomati ITS che le imprese vorrebbero assumere nei prossimi mesi siano considerati “introvabili”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it