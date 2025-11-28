Con la pistola poi rivelatasi giocattolo a scuola | panico tra gli studenti Arrestata la madre del minore L’incredibile episodio a Cervaro

ABBONATI A DAYITALIANEWS Alla scuola media di Cervaro, in provincia di Frosinone, la mattinata è degenerata in pochi minuti, trasformando l’ennesima giornata difficile in un caso destinato a far discutere. La madre di un alunno, già al centro di episodi di bullismo che da mesi agitano l’istituto, è stata arrestata per oltraggio a pubblico ufficiale dopo aver reagito all’intervento dei Carabinieri. Un alunno entra in classe con una pistola giocattolo. L’episodio che ha fatto precipitare la situazione è avvenuto alle prime ore del giorno: un ragazzino di prima media si è presentato in classe con una pistola, rivelatasi poi un giocattolo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Con la pistola, poi rivelatasi giocattolo, a scuola: panico tra gli studenti. Arrestata la madre del minore. L’incredibile episodio a Cervaro

