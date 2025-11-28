con gli amazon black friday domus puoi davvero comprare di tutto

Quindici anni, nel mondo digitale, equivalgono a una vera e propria era nella dimensione analogica. In Italia, questo arco temporale ha segnato una radicale evoluzione delle abitudini di consumo, creando un continuum sempre più fluido tra online e offline che Amazon conosce bene. Dopo aver inaugurato le sue vetrine virtuali il 23 novembre 2010, l'azienda celebra il suo quindicesimo anniversario e, innalzando l'asticella dell'esperienza phygital, sancisce il passaggio a una nuova fase dello shopping. Per l'occasione, un elegante spazio in Via del Babuino a Roma è stato trasformato nella Amazon Black Friday Domus. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

