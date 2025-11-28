Con Bosco di Luce a Cattolica è già Natale | accensione delle luminarie e dei luoghi iconici

Riminitoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conto alla rovescia è agli ultimi rintocchi. Sabato, 29 novembre, il Bosco di Luce si illuminerà per vestire di calore e magia il Natale e Capodanno di Cattolica. Sarà una cerimonia di inaugurazione itinerante, che si snoderà lungo il sentiero di velluto rosso, facendo tappa nei luoghi iconici. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

