Comunicato Stampa | Michele Bevilacqua lancia il Bestseller Casa Leonardo 1502

Iltempo.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 28.11.2025 – A molti di noi capita di sentirsi intrappolati in una vita che non ci appartiene. In questi casi, per quanto ci impegniamo, sembra che tutto vada sgretolandosi senza lasciare alcuna via d'uscita. Come spesso accade, fortunatamente, dal punto più buio può nascere la possibilità di qualcosa di nuovo. Per tutti coloro che desiderano trovare lo slancio per una nuova fase della propria vita ma non sanno come fare, esce oggi il libro di “Il mio libro parla della mia storia personale, che potrebbe essere tranquillamente quella di tante altre persone” afferma L'autore spiega che questo libro nasce da una promessa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

comunicato stampa michele bevilacqua lancia il bestseller casa leonardo 1502

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Michele Bevilacqua lancia il Bestseller “Casa Leonardo 1502”

Altri contenuti sullo stesso argomento

comunicato stampa michele bevilacquaComunicato Stampa: Michele Bevilacqua lancia il Bestseller “Casa Leonardo 1502” - 2025 – A molti di noi capita di sentirsi intrappolati in una vita che non ci appartiene. Si legge su iltempo.it

comunicato stampa michele bevilacquaMichele Bevilacqua lancia il Bestseller “Casa Leonardo 1502” - Fatta alla propria madre e mantenuta per suo fratello che sta affrontando una battaglia ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Comunicato Stampa Michele Bevilacqua