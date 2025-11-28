Comunicato sindacale relativo allo sciopero del 28 novembre 2025
O ggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero. Scioperiamo perché il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni e soprattutto perché riteniamo che il giornalismo, presidio fondamentale per la vita democratica del Paese, non abbia avuto la necessaria attenzione da parte degli editori della Fieg: molti tagli e pochi investimenti, nonostante le milionarie sovvenzioni pubbliche. In oltre 10 anni la riduzione degli organici delle redazioni e la riduzione delle retribuzioni dei giornalisti attraverso stati di crisi, licenziamenti, prepensionamenti e il blocco del contratto hanno avuto fortissime ripercussioni sul pluralismo e sul diritto dei cittadini ad essere informati. 🔗 Leggi su Iodonna.it
News recenti che potrebbero piacerti
A causa di un’agitazione sindacale proclamata dall’Usb, venerdì 28 novembre è stato indetto uno sciopero nazionale dei trasporti che, a Napoli, riguarderà i mezzi di Anm; l’azienda ha comunicato, come da prassi, le fasce di garanzia - facebook.com Vai su Facebook
COMUNICATO STAMPA ARAN Pa, Aran: approvata la rappresentatività sindacale per il triennio 2025-2027 Naddeo: Al via la nuova tornata contrattuale, si parte a dicembre dalle Funzioni centrali Roma, 14 novembre 2025 - Il Collegio di Indirizzo e Controll Vai su X
Il comunicato sindacale dell'UsigRai sullo sciopero - Le retribuzioni dei giornalisti sono state colpite dall’inflazione cresciuta del 20 per cento, mentre è aumentato a dismisura lo sfruttamento di collaboratori e precari ... msn.com scrive
Sciopero dei giornalisti: il comunicato sindacale e la risposta della Fieg - Scioperiamo perché il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 an ... Si legge su msn.com
Oggi sciopero dei giornalisti: il comunicato della Fnsi - La nota della Federazione Nazionale della Stampa Italiana sullo sciopero dei giornalisti indetto per il 28 novembre 2025 ... Riporta msn.com