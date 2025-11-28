Comune di Napoli al via Piano Freddo | potenziati accoglienza e servizi per senza fissa dimora

Il Comune di Napoli attiva il Piano Freddo 2025-2026: nuovi posti letto in strutture comunali, kit di prima accoglienza, assistenza diurna continuativa per gli ospiti più fragili e distribuzione beni di prima necessità tramite Unità di strada. Le attività partono il 1° dicembre 2025, partecipazione gratuita e segnalazioni aperte ai cittadini.

