Comune di Napoli al via Piano Freddo | potenziati accoglienza e servizi per senza fissa dimora

2anews.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Napoli attiva il Piano Freddo 2025-2026: nuovi posti letto in strutture comunali, kit di prima accoglienza, assistenza diurna continuativa per gli ospiti più fragili e distribuzione beni di prima necessità tramite Unità di strada. Le attività partono il 1° dicembre 2025, partecipazione gratuita e segnalazioni aperte ai cittadini. Il Comune di Napoli . 🔗 Leggi su 2anews.it

