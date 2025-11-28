Comune di Foggia | assunti cinque nuovi custodi a tempo pieno e indeterminato
Quest'oggi, venerdì 28 novembre, a Palazzo di Città, alla presenza dell'assessora al Personale Daniela Patano, del dirigente Giuseppe Marchitelli e dei componenti il Servizio Personale, sono state presentate cinque nuove unità lavorative a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il Comune di Foggia si unisce al dolore per la scomparsa del piccolo Paky. Una perdita che colpisce profondamente tutta la nostra comunità. Paky, con la sua generosità e il suo sorriso, è stato anche testimonial nelle scuole delle attività di Avis, contribuendo a - facebook.com Vai su Facebook
Quarto, il Comune vende cinque alloggi popolari - Alloggi comunali e dismissione del patrimonio immobiliare: il Comune di Quarto stipula altri cinque contratti di vendita con gli attuali inquilini. Da ilmattino.it