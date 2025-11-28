Comune di Foggia | assunti cinque nuovi custodi a tempo pieno e indeterminato

Quest'oggi, venerdì 28 novembre, a Palazzo di Città, alla presenza dell'assessora al Personale Daniela Patano, del dirigente Giuseppe Marchitelli e dei componenti il Servizio Personale, sono state presentate cinque nuove unità lavorative a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

