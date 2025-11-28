Complici del genocidio a Gaza | ProPal occupano e vandalizzano la redazione de La Stampa a Torino
Decine di manifestanti ProPal oggi pomeriggio hanno fatto irruzione nella redazione torinese de La Stampa, quasi vuota a causa dello sciopero dei giornalisti contro il mancato rinnovo del contratto. Il Cdr: "Attacco gravissimo". Solidarietà di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
