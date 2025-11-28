Compleanno Altobelli la Juve festeggia sui social l’ex bomber e campione del mondo 1982 – FOTO

Compleanno Altobelli, la Juventus festeggia l’ex attaccante. L’abbraccio del club all’ex nerazzurro che trovò un bell’ambiente a Torino. Giornata di auguri e celebrazioni in casa Juventus. Oggi, 28 novembre 2025, l’ex attaccante bianconero Alessandro Altobelli, per tutti “Spillo”, festeggia il compleanno. Il club ha voluto omaggiare l’ex giocatore attraverso i suoi canali social, ricordando la sua importanza nella storia del calcio italiano e il suo passaggio a Torino. L’arrivo di Altobelli alla Juventus segnò un momento particolare della sua carriera, dopo aver lasciato l’ Inter, squadra di cui è tifoso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Compleanno Altobelli, la Juve festeggia sui social l’ex bomber e campione del mondo 1982 – FOTO

